Колишній в’язень Кремля Сенцов розповів про відсутність політичних амбіцій, фото: facebook

https://racurs.ua/ua/n132633-kolyshniy-v-yazen-kremlya-sencov-rozpoviv-pro-vidsutnist-politychnyh-ambiciy.html

Ракурс

Олег Сенцов, український режисер, заявив, що у нього не має ніяких політичних амбіцій.

Колишній бранець Кремля не балотуватиметься у президенти України. Про це він повідомив у інтерв’ю «Дзеркалу тижня».

Він зазначив, що не думає про президенство. Сенцов навів приклад чинного глави держави Володимира Зеленського. На думку громадського діяча, колишній шоумен «стрибнув на цю сковорідку і йому дуже важко». Також він згадав про лідера партії «Голос» Святослава Вакарчука, який «щиро намагається вникнути у все і розібратися».

Політика — брудне болото, — заявив Олег Геннадійович.

Для активності у цій сфері, на думку Сенцова, необхідна серйозна мотивація. Політикам потрібно постійно вчитатися, а також мати необхідну компетенцію.

Олег Сенцов додав, що планує займатися громадською роботою. Він назвав себе максимально вільною людиною.

Раніше Олег Сенцов заявив, що сумнівається в ефективності політики президента України Володимира Зеленського, яка спрямована на встановлення миру будь-якою ціною. На його думку, президенту РФ Володимиру Путіну вигідна слабка позиція українського лідера.