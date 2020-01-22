Олег Сенцов: Фото: Антикор

https://racurs.ua/ua/n132489-slabka-pozyciya-zelenskogo-pro-myr-bud-yakou-cinou-z-putinym-ne-spracuie-sencov.html

Ракурс

Колишній в’язень Кремля український кінорежисер Олег Сенцов дуже сумнівається в ефективності політики президента України Володимира Зеленського, яка спрямована на встановлення миру будь-якою ціною.

Кінорежисер вважає, що така позиція слабка і дуже вигідна президенту РФ Володимиру Путіну. Про це Сенцов сказав під час спілкування із журналістами на форумі в Давосі, пише LIGA.net.

Він додав, що Зеленський розраховує домовитися із Путіним, навіть не підозрюючи наскільки жорстокий і розважливий його російський колега. З Путінім неможливо домовитися, а Зеленський на це сподівається.

Мир будь-якою ціною — це те, чого хоче Путін, щоб диктувати свої умови укладення миру.

Сенцов думає, що Зеленський не зовсім розуміє всієї небезпеки переговорів із Путіним і сподівається на адекватні відповідні кроки з боку російського президента.

Для прикладу Сенцов привів кампанію по розведенню військ на Донбасі. З одного боку, обстрілів стало менше, але з іншого — українські війська продовжують нести втрати.