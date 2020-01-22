Олег Сенцов: Фото: Антикор

https://racurs.ua/n132489-slabaya-poziciya-zelenskogo-o-mire-luboy-cenoy-s-putinym-ne-srabotaet-sencov.html

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Бывший узник Кремля украинский кинорежиссер Олег Сенцов очень сомневается в эффективности политики президента Украины Владимира Зеленского, которая направлена на установление мира любой ценой.

Кинорежиссер считает, что такая позиция слабая и очень выгодна президенту РФ Владимиру Путину. Об этом Сенцов сказал во время общения с журналистами на форуме в Давосе, пишет LIGA.net.

Он добавил, что Зеленский рассчитывает договориться с Путиным, даже не подозревая насколько жестокий и расчетливый его российский коллега. Путина невозможно к себе расположить, а Зеленский на это надеется.

Мир любой ценой — это то, чего хочет Путин, чтобы диктовать свои условия заключения мира.

Сенцов думает, что Зеленский не совсем понимает всей опасности переговоров с Путиным и надеется на адекватные ответные шаги со стороны российского президента.

Для примера Сенцов привел кампанию по разведению войск на Донбассе. С одной стороны, обстрелов стало меньше, но с другой — украинские войска продолжают нести потери.