Скандал в королевской семье: Меган Маркл рассказала о последствиях отречения Гарри от титула, фото — Cosmopolitan

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Подруга Меган Маркл заявила, что герцогиня Сассекская признала отречение принца Гарри от титула и королевских привилегий лучшим событием в его жизни.

Подруга экс-актрисы на правах анонимности утверждает, что Маркл уверена: ее муж не был счастлив в королевской семье, сообщает издание Daily Mail.

Она говорит, что его дух, как и ее, был сломлен, и она просто не могла смотреть на его страдания. И только ее любовь смогла его спасти, — цитирует подругу Меган издание.

В то же время пара якобы не хочет, чтобы их перестали ассоциировать с королевской семьей. Подруга добавила, что теперь Меган Маркл «наконец может дышать полной грудью», поскольку ей не приходится придерживаться строгих правил королевского этикета и участвовать в многочисленных мероприятиях.

В беседах с друзьями герцогиня Сассекская якобы говорила, что не хочет, чтобы ее сын Арчи Харрисон рос «в токсичной среде», а решение переехать было «вопросом жизни и смерти».

Принц Гарри сейчас находится с женой и сыном в канадском Ванкувере. Напомним, что 8 января супруги объявили об отказе от королевских привилегий и выполнения обязанностей старших членов королевской семьи. Они заявили, что в дальнейшем собираются стать финансово независимыми.

Решение, которое я принял для себя и моей жены, не далось легко. Оно было принято после нескольких лет испытаний и многих месяцев переговоров, — рассказывал Гарри на вечеринке в одном из ресторанов Лондона.

Супруги перестают быть членами королевской семьи. Другое следствие — Гарри и Меган придется самостоятельно зарабатывать на жизнь. Возвращение Маркл в профессию, по сути, уже началось. СМИ писали, что она заключила соглашение с компанией Disney, для которой озвучит мультфильм.

В прессе появились публикации о готовности Чарльза поддержать семью своего сына. The Daily Telegraph сообщила: принц Уэльский якобы в течение года будет выделять деньги Гарри и Меган из личных средств, получаемых от принадлежащего ему графства Корнуолл.

Паре еще предстоит урегулировать визовые дела, если они планируют надолго задержаться в Канаде, поскольку преференций в отношении представителей королевской семьи в законодательстве этой страны не предусмотрено.