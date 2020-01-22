Скандал у королівській родині: Меган Маркл розповіла про наслідки зречення Гаррі від титулу, фото — Cosmopolitan

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Подруга Меган Маркл заявила, що герцогиня Сассекська визнала зречення принца Гаррі від титулу і королівських привілеїв найкращою подією в його житті.

Подруга екс-актриси на правах анонімності стверджує, що Маркл впевнена: її чоловік не був щасливий в королівській родині, повідомляє видання Daily Mail.

Вона каже, що його дух, як і її, був зломлений, і вона просто не могла дивитися на його страждання. І тільки її любов змогла його врятувати, — цитує подругу Меган видання.

Водночас пара нібито не хоче, щоб їх перестали асоціювати з королівською родиною. Подруга додала, що тепер Меган Маркл «нарешті може дихати на повні груди», оскільки їй не доводиться дотримуватися суворих правил королівського етикету і брати участь в численних заходах.

У бесідах з друзями герцогиня Сассекська нібито говорила, що не хоче, щоб її син Арчі Харрісон ріс «в токсичному середовищі», а рішення переїхати було «питанням життя і смерті».

Принц Гаррі нині перебуває із дружиною і сином у канадському Ванкувері. Нагадаємо, що 8 січня подружжя оголосило про відмову від королівських привілеїв і виконання обов’язків старших членів королівської сім’ї. Вони заявили, що в подальшому збираються стати фінансово незалежними.

Рішення, яке я прийняв для себе і моєї дружини, чи не далося легко. Воно було ухвалене через кілька років випробувань і багато місяців переговорів, — розповідав Гаррі на вечірці в одному з ресторанів Лондона.

Подружжя перестає бути членами королівської родини. Інший наслідок — Гаррі та Меган доведеться самостійно заробляти на життя. Повернення Маркл в професію, по суті, вже почалося. ЗМІ повідомляли, що вона уклала угоду з компанією Disney, для якої озвучить мультфільм.

У пресі з’явилися публікації про готовність Чарльза підтримати сім’ю свого сина. The Daily Telegraph повідомила: принц Уельський нібито впродовж року буде виділяти гроші Гаррі і Меган з особистих коштів, які отримує від належного йому графства Корнуолл.

Парі ще належить врегулювати візові справи, якщо вони планують надовго затриматися в Канаді, оскільки преференцій стосовно представників королівської сім’ї в законодавстві країни не передбачено.