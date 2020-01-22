Коронавірус у Китаї: жертв вже 17. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n132487-koronavirus-v-kytayi-zabrav-jyttya-vje-17-osib.html

Ракурс

Смертельний вірус у Китаї вже забрав життя 17 осіб. У провінції Хубей новим типом коронавірусу 2019 nCoV заразилися ще 444 людини.

Дані наводяться станом на 20.00 за місцевим часом 22 січня, пише ТАСС із посиланням на главу комітету у справах охорони здоров’я провінції Хубей Яна Юньяня.

Між тим у Росії пасажира, який прилетів із Шанхаю, госпіталізували до інфекційної лікарні з підозрою на інфікування коронавірусом. У літаку в росіянина була висока температура, тому було вирішено одразу доставити його в лікарню. Наразі лікарі роблять аналізи, щоби підтвердити або спростувати зараження.

Також у Росії заявили, що вони почали розробку вакцини від нового коронавірусу. Створення ліків може зайняти від трьох місяців до півроку.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Америка має план боротьби зі смертельним вірусом і «він буде дуже добре реалізований». Також Трамп зазначив, що довіряє президенту Китаю та наданій інформації.

Нагадаємо, вперше невідому медикам хворобу зафіксували у грудні 2019 року, її виявили у китайському місті Ухань. Також зараження коронавірусом фіксували у Таїланді, Японії, Південній Кореї, Тайвані та США.