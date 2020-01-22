Коронавирус в Китае: жертв уже 17. Фото: Reuters

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Смертельный вирус в Китае уже забрал жизни 17 человек. В провинции Хубэй новым типом коронавируса 2019-nCoV заражены еще 444 человека.

Данные приводятся по состоянию на 20.00 по местному времени 22 января, пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета по делам здравоохранения провинции Хубэй Яна Юньяня.

Между тем в России пассажира, прилетевшего из Шанхая, госпитализировали в инфекционную больницу с подозрением на инфицирование коронавирусом. В самолете у россиянина была высокая температура, поэтому было принято решение сразу доставить его в больницу. Сейчас врачи проводят анализы, чтобы подтвердить или опровергнуть заражение.

Также в России заявили, что они начали разработку вакцины от нового коронавируса. Создание лекарства может занять от трех месяцев до полугода.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что у Америки есть план по борьбе со смертельным вирусом и «он будет очень хорошо реализован». Также Трамп отметил, что доверяет президенту Китая и предоставленной информации.

Напомним, впервые неизвестную медикам болезнь зафиксировали в декабре 2019 года, ее обнаружили в китайском Ухане. Также заражение коронавирусом фиксировали в Таиланде, Японии, Южной Корее, Тайване и США.