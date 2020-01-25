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Бывший узник Кремля Сенцов рассказал об отсутствии политических амбиций, фото: facebook

Бывший узник Кремля Сенцов рассказал об отсутствии политических амбиций

25 янв 2020, 12:34
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Олег Сенцов, украинский режиссер, заявил, что у него нет никаких политических амбиций.

Бывший узник Кремля не готов баллотироваться в президенты Украины. Об этом он сообщил в интервью «Зеркалу недели».

Он отметил, что не думает о президентстве. Сенцов привел пример действующего главы государства Владимира Зеленского. По мнению общественного деятеля, бывший шоумен «прыгнул на эту сковородку и ему очень трудно». Также он упомянул о лидере партии «Голос» Святославе Вакарчуке, который «искренне пытается вникнуть во все и разобраться».

Политика — грязное болото, — заявил Олег Геннадьевич.

Для активности в этой сфере, по мнению Сенцова, необходима серьезная мотивация. Политикам нужно постоянно учиться, а также иметь необходимую компетенцию.

Олег Сенцов добавил, что планирует заниматься общественной работой. Он назвал себя максимально свободным человеком.

Ранее Олег Сенцов заявил, что сомневается в эффективности политики президента Украины Владимира Зеленского, которая направлена на установление мира любой ценой. По его мнению, президенту РФ Владимиру Путину выгодна слабая позиция украинского лидера.


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