Эпидемия коронавируса: в Китае уже погиб 41 человек, фото: needpix

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Эпидемия коронавируса распространяется в мире.

На территории Китая число погибших возросло до 41. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные телеканалы.

Отмечается, 39 человек погиб в центральной провинции Хубэй. В этом регионе находится город Ухань, где и вспыхнула эпидемия.

Накануне СМИ сообщали о 26 погибших больных. Среди погибших — медработник, который в Ухане лечил пациентов. В мегаполисе с населением в 11 млн отменены все рейсы в аэропортах, установлены контрольно-пропускные пункты, внедряются дополнительные меры безопасности и строится новая больница.

В Пекине также вводят процедуры контроля. Специалисты фиксируют температуру тела пассажиров в метро, на центральном железнодорожном вокзале. Всего в разных странах зафиксировано более 1300 инфицированных.

Впервые вспышку пневмонии зафиксировали в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. Она вызвана неизвестным возбудителем. Медики заявили, что инфекция может передаваться от человека к человеку.

Ранее в Австралии и Малайзии зафиксированы первые случаи заболевания коронавируса. Власти государств проводят необходимые мероприятия для усиления норм безопасности.