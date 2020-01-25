Епідемія коронавірусу: у Китаї вже загинула 41 людина, фото: needpix

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Епідемія коронавірусу поширюється у світі.

На території Китаю кількість загиблих зросла до 41. Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеві телеканали.

Зазначається, що 39 людей загинули у центральній провінції Хубей. У цьому регіоні знаходиться місто Ухань, де і спалахнула епідемія.

Напередодні ЗМІ повідомляли про 26 загиблих хворих. Серед загиблих — медпрацівник, який в Ухані лікував пацієнтів. У мегаполісі за населенням в 11 млн скасовано усі рейси в аеропортах, встановлено контрольно-пропускні пункти, впроваджуються додаткові заходи безпеки та будується нова лікарня.

У Пекіні також вводять процедури контролю. Фахівці фіксують температуру тіла пасажирів у метро, на центральному залізничному вокзалі. Всього у різних країнах зафіксовано понад 1300 інфікованих.

Вперше спалах пневмонії зафіксували в китайському місті Ухань (провінція Хубей) у грудні 2019 року. Вона викликана невідомим збудником. Медики заявили, що інфекція може передаватися від людини до людини.

Раніше у Австралії і Малайзії зафіксовано перші випадки захворювання коронавірусом. Влада держав проводить необхідні заходи для посилення норм безпеки.