У Австралії і Малайзії зафіксовано перші випадки захворювання коронавірусом, фото: Health

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Випадки захворювання коронавірусом зафіксовано у Австралії і Малайзії.

Влада підтвердила перші випадки на територій країн. Про це повідомляє Reuters.

Австралійські чиновники розповіли подробиці. З’ясувалось, що хворим виявився 50-річний мешканець китайського міста Ухань. Чоловіка ізолювали від оточуючих, проводиться обстеження.

У штаті Новий Південний Вельс заявили, що існує кілька загроз на поширення коронавірусу. У Малайзії також зафіксували перші випадки захворювання китайським вірусом. На території держави підтвердили три випадки, пов’язані з 66-річним чоловіком, який дав позитивний результат на хворобу.

Чиновники та медики проводять необхідні заходи. Населення закликали дотримуватись норм безпеки.

Нагадаємо, у кінці грудня 2019 року зафіксовано перші спалах пневмонії невідомого походження у китайському місті Ухань. Влада КНР намагається запобігти поширенню небезпечного захворювання. Встановлено, що збудником захворювання став новий тип коронавіруса — 2019-nCoV. Відомо про 26 випадків смерті у хворих коронавірусом.

Раніше турецькі медики відправили пасажирку літака в Китай після виявлення симптомів коронавірусу. Медики країни ведуть спостереження за 15−20 громадянами, які перебували в контакті з нею.