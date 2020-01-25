Помічник Путіна Сурков через Україну покинув держслужбу, фото: президент РФ

https://racurs.ua/ua/n132627-pomichnyk-putina-surkov-cherez-ukrayinu-pokynuv-derjslujbu.html

Ракурс

Владислав Сурков, помічник президента Російської Федерації Володимира Путіна, покинув державну службу.

Чиновник тривалий час курував український напрямок. Про це повідомив у Telegram Олексій Чеснаков, директор Центру політичної кон’юнктури.

Він зазначив, що на рішення Суркова вплинула зміна курсу Кремля щодо питань, які стосуються України. Після зустрічі у «нормандському форматі» сторони почали домовлятись про реалізацію мінських домовленостей.

Найближчий місяць він займатиметься медитацією, — заявив Чеснаков.

Автор повідомлення пообіцяв розповісти про плани Суркова згодом. На думку аналітиків, таке рішення демонструє намір Росії змінити стратегію, а на окупованому РФ Донбасі найближчим часом можна спостерігати перестановки у структурі керівництва озброєних бандформувань та російських військових підрозділів.

Владислав Сурков обіймав посаду помічника президента РФ з 20 вересня 2013 по 25 січня 2020 року. Він також виконував відповідні функції у період з 26 березня 2004 по 7 травня 2008 року. Чиновник тривалий час займався питаннями окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Раніше Сурков прокоментував рішення про видачу паспортів РФ в ОРДЛО. Він назвав це «обов'язоком перед російськомовними».