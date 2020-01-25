Помощник Путина Сурков из-за Украины покинул госслужбу, фото: президент РФ

https://racurs.ua/n132627-pomoschnik-putina-surkov-iz-za-ukrainy-pokinul-gosslujbu.html

Ракурс

Владислав Сурков, помощник президента Российской Федерации Владимира Путина, покинул государственную службу.

Чиновник длительное время курировал украинское направление. Об этом сообщил в Telegram Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры.

Он отметил, что на решение Суркова повлияло изменение курса Кремля в отношении вопросов, касающихся Украины. После встречи в «нормандском формате» стороны начали договариваться о реализации минских договоренностей.

Ближайший месяц он будет заниматься медитацией, — заявил Чеснаков.

Автор сообщения пообещал рассказать о планах Суркова позже. По мнению аналитиков, такое решение демонстрирует намерение России изменить стратегию, а на оккупированном РФ Донбассе в ближайшее время можно наблюдать перестановки структуре руководства вооруженных бандформирований и российских военных подразделений.

Владислав Сурков занимал должность помощника президента РФ с 20 сентября 2013-го по 25 января 2020 года. Он также выполнял соответствующие функции в период с 26 марта 2004-го по 7 мая 2008 года. Чиновник длительное время занимался вопросами оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Ранее Сурков прокомментировал решение о выдаче паспортов РФ в ОРДЛО. Он назвал это «обязанность перед русскоязычными».