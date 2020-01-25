Закон о дезинформации усилит информационную безопасность Украины - Бородянский, фото: picpedia

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Закон о дезинформации подготовили из-за обязанности противодействовать информбезопасности.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает, что нужно эффективно и надежно защищать информационное пространство. Об этом он сообщил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

По его словам, действует Доктрина информационной безопасности Украины от 25 февраля 2017 года. В ней сказано об обязанности украинской власти противодействовать дезинформации. Недостоверные сообщения могут «искажать общественное мнение».

Она может разжигать вражду и ненависть, — высказался о дезинформации министр.

По мнению чиновника, Украина должна уметь защищать свое информационное пространство. Он добавил, что Киев более эффективно защищает экономические интересы и территориальную целостность.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей. Бородянский исключает уголовную ответственность за дезинформацию.