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Землетрясение в Турции. Фото: Facebook

Землетрясение в Турции: есть жертвы и пострадавшие (ФОТО)

24 янв 2020, 23:32
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Землетрясение на востоке Турции произошло сегодня в 20.55 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 4 км от города Доганьол в провинции Малатья на глубине 10 км.

По предварительным данным, в результате землетрясения погибло четыре человека, десятки людей получили ранения, сообщает NTV.

Землетрясение в Турции. Фото: Facebook

Очень сильно пострадал город Сивридже в провинции Элязыг. Несколько домов было полностью разрушено.

Землетрясение в Турции. Фото: Facebook

После землетрясения было зафиксировано еще 35 толчков магнитудой от 2,7 до 5,4.

Землетрясение в Турции. Фото: Facebook

Землетрясение ощущалось в соседних провинциях, Диярбакыре, Адыямане и Самсуне. Также подземные толчки были зафиксированы в Израиле, Ираке и Сирии.


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