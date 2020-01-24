Ракурсhttps://racurs.ua/
Землетрус у Туреччині. Фото: Facebook
Землетрус у Туреччині: є жертви та постраждалі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n132625-zemletrus-u-turechchyni-ie-jertvy-ta-postrajdali-foto.htmlРакурс
Землетрус на сході Туреччини стався сьогодні о 20.55 за місцевим часом. Епіцентр землетрусу знаходився у 4 км від міста Доганьол у провінції Малатья на глибині 10 км.
За попередніми даними, в результаті землетрусу загинуло чотири людини, десятки людей отримали поранення, повідомляє NTV.
Дуже сильно постраждало місто Сіврідже у провінції Елязиг. Кілька будинків було повністю зруйновано.
Після землетрусу було зафіксовано ще 35 поштовхів магнітудою від 2,7 до 5,4.
Землетрус відчувався у сусідніх провінціях, Діярбакирі, Адиямані і Самсуні. Також підземні поштовхи були зафіксовані в Ізраїлі, Іраку і Сирії.
Читайте також
Загрузка...