Землетрус у Туреччині. Фото: Facebook

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Землетрус на сході Туреччини стався сьогодні о 20.55 за місцевим часом. Епіцентр землетрусу знаходився у 4 км від міста Доганьол у провінції Малатья на глибині 10 км.

За попередніми даними, в результаті землетрусу загинуло чотири людини, десятки людей отримали поранення, повідомляє NTV.

Дуже сильно постраждало місто Сіврідже у провінції Елязиг. Кілька будинків було повністю зруйновано.

Після землетрусу було зафіксовано ще 35 поштовхів магнітудою від 2,7 до 5,4.

Землетрус відчувався у сусідніх провінціях, Діярбакирі, Адиямані і Самсуні. Також підземні поштовхи були зафіксовані в Ізраїлі, Іраку і Сирії.