Смертельний коронавірус: перші випадки зараження зафіксовані в Європі

Смертельний коронавірус. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n132624-smertelnyy-koronavirus-pershi-vypadky-zarajennya-zafiksovani-v-ievropi.html

Ракурс

Смертельний коронавірус почав поширюватися по всьому світу. Вірус вже добрався до Європи. У французьких містах Парижі і Бордо зафіксовані перші випадки зараження вірусом.

Про це повідомила міністр охорони здоров’я Франції Анєз Бузін, пише 20minutes.

Бузін заявила, що наразі дуже важливо не дати вірусу поширитися. Вона звернулася до всіх туристів і мандрівників, які недавно відвідували Китай, обов’язково звертатися до медичних установ за появи навіть незначних симптомів хвороби.

Зараженого пацієнта в Бордо вже перевели до окремої палати, за його станом цілодобово спостерігають медики.

Як сьогодні писав «Ракурс», міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька повідомила під час наради, що в Україні зафіксовано три підозри на зараження коронавірусом. Дві підозри не підтвердилися, по третій проводиться ретельна перевірка.