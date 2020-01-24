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Ракурс
КМУ створив оперативний штаб для запобігання коронавірусу. Фото: 24 канал

В Україні створили штаб протидії коронавірусу: чим він зможе допомогти, пояснював Гончарук (ВІДЕО)

24 січ 2020, 15:30
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Кабінет міністрів України утворив в Міністерстві охорони здоров’я оперативний штаб для запобігання коронавірусу.

Затверджено чіткий план дій щодо запобігання потрапляння коронавірусу на територію України. Буде посилена координація Державної прикордонної служби та інших відомств. Про це 24 січня заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на брифінгу після засідання уряду, захід транслювали ЗМІ.

Сьогодні ми відреагували на ту інформацію, яка поширюється в світі про епідемію коронавірусу. Ми ухвалили рішення про чіткий план дій, що має бути зроблено, вже створено оперативний штаб на рівні міністерства охорони здоров’я під керівництвом міністра, — заявив глава Кабміну.

За словами Гончарука, в останні дні український уряд активно контактує з Всесвітньою організацією охорони здоров’я для того, щоб розуміти та контролювати ситуацію з поширенням хвороби. Прем'єр запевняє, що станом на сьогодні в Україні немає жодного підтвердженого зафіксованого випадку зараження новим коронавірусом.

Нагадаємо, у Китаї на карантин закрили вже 13 міст, таким чином влада намагається запобігти поширенню інфекції. Ймовірно, що джерелом поширення вірусу став ринок морепродуктів у місті Ухані, де в грудні 2019 року були виявлені перші випадки захворювання. Лікарі припускають, що люди могли заразитися невідомою хворобою від тварин.

Джерело: Ракурс


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