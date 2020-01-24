Коронавірус у КНР міг поширитися через кажанів. Фото:

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У Китаї низка науковців не погодилася з тим, що змії стали джерелом зараження коронавірусом.

Співробітники Уханьского інституту вірусології заявляють, що вірус за своєю структурою найближче до того штаму вірусу, що раніше був виявлений у кажанів Rhinolophus affinis. Нова версія походження хвороби передбачає, що саме штам, поширений від кажанів, призвів до спалаху пневмонії в КНР. Про це пише видання N+1 із посиланням на статтю в журналі Journal of Medical Virology.

Геном 2019-nCoV у всіх виявився дуже близьким. З уже відомих коронавірусів його РНК найбільше (збіг 96,2% нуклеотидів) було схоже на РНК вірусу, схожого з вірусом атипової пневмонії, який кількома роками раніше виявили у кажанів Rhinolophus affinis в провінції Юнань. Також геном 2019-nCoV на 79,5% збігається з РНК вірусу атипової пневмонії. Фактів, які вважають 2019-nCoV вірусом змій, вчені не виявили, — пише видання.

Тим часом у КНР створили дослідницьку групу з 14 експертів, які повинні будуть контролювати спалах коронавірусу в країні. Керівником групи призначений академік китайської інженерної академії Чжун Наньшань. Видання Xinhuanet пише, що вчений відомий тим, що в 2003 році допомагав боротися проти тяжкого гострого респіраторного синдрому SARS. Науковці повинні запропонувати науково-технічну підтримку з 10 аспектів досліджень, включаючи відстеження вірусів, передачу вірусів, методи виявлення, еволюцію геному та розробку вакцин.

Раніше повідомлялося, що вірусологи з Пекіна, Нінбо та Уханя після проведення всебічного дослідження інфекції, заявили, що саме змія могла бути найбільш ймовірним джерелом зараження людини коронавірусом.