Коронавирус в КНР мог распространиться из-за летучих мышей. Фото:

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В Китае ряд ученых не согласились с тем, что змеи стали источником заражения коронавирусом.

Сотрудники Уханского института вирусологии заявляют, что вирус по своей структуре ближе всего к тому штамму вируса, который ранее был обнаружен у летучих мышей Rhinolophus affinis. Новая версия происхождения болезни предполагает, что именно штамм, распространенный от летучих мышей, привел к вспышке пневмонии в КНР. Об этом пишет издание N+1 со ссылкой на статью в журнале Journal of Medical Virology.

Геном 2019-nCoV у всех оказался очень близким. Из уже известных коронавирусов его РНК больше всего (совпадение 96,2% нуклеотидов) было похоже на РНК вируса, схожего с вирусом атипичной пневмонии, который несколькими годами ранее обнаружили у летучих мышей Rhinolophus affinis в провинции Юнань. Также геном 2019-nCoV на 79,5% совпадает с РНК вируса атипичной пневмонии. Фактов, которые позволяют считать 2019-nCoV вирусом змей, ученые не обнаружили, — пишет издание.

Тем временем в КНР создали исследовательскую группу из 14 экспертов, которые должны будут контролировать вспышки коронавируса в стране. Руководителем группы назначен академик китайской инженерной академии Чжун Наньшань. Издание Xinhuanet пишет, что ученый известен тем, что в 2003 году помогал бороться против тяжелого острого респираторного синдрома SARS. Ученые должны предложить научно-техническую поддержку с 10 аспектами исследований, включая отслеживание вирусов, передачу вирусов, методы выявления, эволюцию генома и разработку вакцин.

Ранее сообщалось, что вирусологи из Пекина, Нинбо и Уханя после проведения всестороннего исследования инфекции, заявили, что именно змея могла быть наиболее вероятным источником заражения человека коронавирусом.