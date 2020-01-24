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Мужчина нашел посреди улицы коробку с 27 тыс. долл. и вернул ее банку, фото: скриншот

В США мужчина нашел посреди улицы коробку с 27 тыс. долл. и вернул ее банку (ВИДЕО)

24 янв 2020, 14:28
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Американец Джордж Кондо нашел посреди улицы коробку с 27 тыс. долл.

Гражданин решил не забирать средства и вернул их банку. Об этом сообщает телеканал Click On Detroit.

Житель американского штата Мичиган неожиданно заметил коробку, на которой было написано «40 тыс. долл». Он решил ее забрать, сел в транспортное средство и приехал в финучреждение. Он спросил, какое за такой поступок предусмотрено вознаграждение. Сотрудники удивились поведению мужчины.

Выяснилось, что инкассатор, который доставлял наличные в банк, ошибочно забыл один из ящиков на улице. На видео с камер наблюдения видно, что он простоял 20 минут без присмотра. Внутри коробки было 27 тыс. долл. В банке поблагодарили Джорджа и выдали денежное вознаграждение.

Ранее в Одесской области нашли на свалке матрас с деньгами. После огласки о находке несколько жителей села заявили, что средства принадлежат им. Доказать это никто не смог.

Источник: Ракурс


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