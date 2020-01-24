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Голос мумии из Древнего Египта впервые воссоздали ученые / Фото: Википедия

Мумия из Древнего Египта возрастом 3000 лет впервые заговорила (ФОТО, ВИДЕО)

24 янв 2020, 14:11
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Голос 3000-летней мумии жреца Несьямуну из Древнего Египта, который жил во времена правления фараона Рамзеса XI восстановили британские специалисты в рамках проекта Voices from the Past.

Жрец Несьямуну умер примерно в 1100 году до нашей эры, его мумифицированное тело хранится в музее Лидса и является одним из самых известных древнеегипетских артефактов в Великобритании, пишет National Geographic.

Саркофаг Несьямуну является очень ярким — он покрыт узорами и надписями, одна из которых гласит о просьбе жреца вернуть ему дар речи, чтобы обрести право на вечную жизнь после смерти.

Голос мумии из Древнего Египта впервые воссоздали ученые / Фото: Википедия

В рамках проекта Voices from the Past ученые использовали технологию реконструкции звуков — с помощью компьютерной томографии создали трехмерную модель органов речи, которая затем была распечатана на 3D-принтере. Однако, в ходе работы они столкнулись со сложностями — небо и язык мумии жреца Несьямуну истлели, а в целости сохранились лишь мягкие ткани голосового тракта.

Модель органов речи соединили с искусственной гортанью и динамиком и записали звук: нечто среднее между «а» и «э».

Голос мумии из Древнего Египта впервые воссоздали ученые / Фото: Leeds Teaching Hospitals/Leeds Museums and Galleries

Голос мумии из Древнего Египта впервые воссоздали ученые / Фото: Leeds Teaching Hospitals/Leeds Museums and Galleries

Напомним, в прошлом году дворец фараона Рамзеса II раскопали американские археологи в Египте.


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