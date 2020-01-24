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Разбойное нападение произошло 23 января, фото: ГБР

В Николаеве за нападение на дом пенсионеров задержали бывшего и действующего полицейских (ФОТО)

24 янв 2020, 14:07
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Государственное бюро расследований (ГБР) задержало в Николаеве бывшего и действующего полицейских за совершение ими в ночь с 23 на 24 января в одном из сел Одесской области разбойного нападения на дом пенсионеров.

Нападение совершили полицейский батальона особого назначения одесской полиции, бывший полицейский изолятора временного содержания и два пока неустановленных злоумышленника. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Целью злоумышленников было завладение денежными средствами.

По предварительной информации, информатором злоумышленников был действующий полицейский.

Если вина задержанных будет доказана в суде, им грозит до 12 лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители планируют сообщить им подозрение по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса (разбой с проникновением в жилище) и обратиться в суд об избрании меры пресечения задержанным.

Разбойное нападение произошло 23 января, фото: ГБР

Разбойное нападение произошло 23 января, фото: ГБР

Разбойное нападение произошло 23 января, фото: ГБР

Напомним, в ночь на 3 мая 2019 года в Киевской области было совершено нападение на дом тогдашнего народного депутата из «Народного фронта» Павла Пинзеника. Злоумышленники, лица которых скрывали балаклавы, связали хозяев и угрожали им оружием.

Источник: Ракурс


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