Китай впервые испытает свой новейший космический корабль.

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Ракурс

Китайский космический корабль нового поколения, предназначенный для доставки астронавтов на МКС, 20 января прибыл на космодром на острове Хайнань.

Летательный аппарат на космодроме Вэньчан будут готовить к первому тестовому запуску. Название корабля пока неизвестно. Планируется запустить его на высокую эллиптическую орбиту. Он должен достичь высоту в 8 тыс. км и после этого вернуться на Землю. Об этом сообщается на сайте Space.com.

По информации СМИ, новый аппарат достигает в длину 8,8 м, масса корабля при взлете составляет 2,6 т. Его планируют использовать для доставки астронавтов и грузов на Международную космическую станцию. Ожидается, что корабль сможет перевозить или шесть астронавтов, или трех астронавтов и 500 кг груза.

Китай запланировал впервые испытать космический корабль в ближайшие месяцы. Ожидается, что аппарат запустят в космос с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5b».

Напомним, недавно аэрокосмическая компания SpaceX провела тестирование аварийной системы корабля Crew Dragon. Во время испытаний специалисты взорвали ракету-носитель Falcon 9.