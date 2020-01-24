Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Китай впервые испытает свой новейший космический корабль.

Китай впервые испытает свой новейший космический корабль (ФОТО)

24 янв 2020, 14:02
999

Китайский космический корабль нового поколения, предназначенный для доставки астронавтов на МКС, 20 января прибыл на космодром на острове Хайнань.

Летательный аппарат на космодроме Вэньчан будут готовить к первому тестовому запуску. Название корабля пока неизвестно. Планируется запустить его на высокую эллиптическую орбиту. Он должен достичь высоту в 8 тыс. км и после этого вернуться на Землю. Об этом сообщается на сайте Space.com.

По информации СМИ, новый аппарат достигает в длину 8,8 м, масса корабля при взлете составляет 2,6 т. Его планируют использовать для доставки астронавтов и грузов на Международную космическую станцию. Ожидается, что корабль сможет перевозить или шесть астронавтов, или трех астронавтов и 500 кг груза.

Китай запланировал впервые испытать космический корабль в ближайшие месяцы. Ожидается, что аппарат запустят в космос с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5b».

В КНР готовят космический корабль. Фото: China Manned Space Agency

В КНР готовят космический корабль. Фото: China Manned Space Agency

В КНР готовят космический корабль. Фото: China Manned Space Agency

Напомним, недавно аэрокосмическая компания SpaceX провела тестирование аварийной системы корабля Crew Dragon. Во время испытаний специалисты взорвали ракету-носитель Falcon 9.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Все нажито непосильным трудом: Лещенко скрывает свою зарплату в «Укрзализныце» (ВИДЕО)

Член Наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко отказался называть зарплату, которую он получает. Лещенко заявил, что все комментарии дает пресс-служба Набсовета

Новости Украины
13:03

Brexit: главы Еврокомиссии и Европейского совета подписали соглашение о выходе Британии из Евросоюза

Президенты Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и Европейского совета Шарль Мишель подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Теперь его еще предстоит ратифицировать Европарламенту

Новости мира
10:47