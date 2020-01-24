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Китай вперше випробує свій новітній космічний корабель.

Китай вперше випробує свій новітній космічний корабель (ФОТО)

24 січ 2020, 14:02
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Китайський космічний корабель нового покоління, призначений для доставки астронавтів на МКС, 20 січня прибув на космодром на острові Хайнань.

Літальний апарат на космодромі Веньчан готуватимуть до першого тестового запуску. Назва корабля наразі невідома. Планується запустити його на високу еліптичну орбіту. Він повинен досягти висоту в 8 тис. км і після цього повернутися на Землю. Про це повідомляється на сайті Space.com.

За інформацією ЗМІ, новий апарат сягає в довжину 8,8 м, маса корабля при зльоті становить 2,6 т. Його планують використовувати для доставки астронавтів та вантажів на Міжнародну космічну станцію. Очікується, що корабель зможе перевозити або шістьох астронавтів, або трьох астронавтів і 500 кг вантажу.

Китай запланував вперше випробувати космічний корабель в найближчі місяці. Очікується, що апарат запустять у космос за допомогою ракети-носія «Чанчжен-5b».

У КНР готують космічний корабель. Фото: China Manned Space Agency

У КНР готують космічний корабель. Фото: China Manned Space Agency

У КНР готують космічний корабель. Фото: China Manned Space Agency

Нагадаємо, нещодавно аерокосмічна компанія SpaceX провела тестування аварійної системи корабля Crew Dragon. Під час випробувань фахівці підірвали ракету-носій Falcon 9.


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