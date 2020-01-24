Помер виконавчий директор Всесвітньої організації охорони здоров'я. Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n132589-ironiya-doli-vykonavchyy-dyrektor-vsesvitnoyi-organizaciyi-ohorony-zdorov-ya-pomer-v-51-rik.html

Ракурс

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) залишилася без виконавчого директора. Лікар-епідеміолог Пітер Салама помер у п’ятницю, 24 січня, у віці 51 року.

У ВООЗ він відповідав за надзвичайні ситуації. Про смерть колеги розповів гендиректор ВООЗ Тедрос Гебрейсус у Twitter.

Гебрейсус написав, що зажурений раптовою смертю свого друга і колеги, а також висловив співчуття рідним та друзям. Причини смерті не повідомляються.

Гендиректор ВООЗ додав, що Салама почав працювати в організації в 2016 році. Гебрейсус зазначив, що загиблий був цілеспрямованим, співчутливим і професіоналом своєї справи.

До роботи у ВООЗ лікар-епідеміолог був регіональним директором дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ із питань Близького Сходу та Північної Африки. Окрім того, він працював в Афганістані та боровся з вірусом Еболи.

Темами його наукових публікацій були ВІЛ/СНІД, здоров’я біженців, охорона здоров’я матерів і новонароджених тощо. Салама був одружений, у нього залишилося троє дітей.

Як відомо, раніше в ВООЗ вирішили поки що не оголошувати надзвичайний стан через спалах коронавірусу в Китаї.

У Китаї у грудні 2019 року почався спалах нового коронавірусу. Нараз він поширився за межі країни, відомо вже про 26 випадків смертей, а також інфіковано майже 900 осіб.

На карантин у Китаї закрили щонайменше 13 міст. Вважається, що джерелом поширення вірусу став ринок морепродуктів у місті Ухані, де в грудні 2019 року були виявлені перші випадки захворювання.