Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Помер виконавчий директор Всесвітньої організації охорони здоров'я. Фото: Twitter

Іронія долі: виконавчий директор Всесвітньої організації охорони здоров’я помер у 51 рік

24 січ 2020, 13:58
999

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) залишилася без виконавчого директора. Лікар-епідеміолог Пітер Салама помер у п’ятницю, 24 січня, у віці 51 року.

У ВООЗ він відповідав за надзвичайні ситуації. Про смерть колеги розповів гендиректор ВООЗ Тедрос Гебрейсус у Twitter.

Гебрейсус написав, що зажурений раптовою смертю свого друга і колеги, а також висловив співчуття рідним та друзям. Причини смерті не повідомляються.

Гендиректор ВООЗ додав, що Салама почав працювати в організації в 2016 році. Гебрейсус зазначив, що загиблий був цілеспрямованим, співчутливим і професіоналом своєї справи.

До роботи у ВООЗ лікар-епідеміолог був регіональним директором дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ із питань Близького Сходу та Північної Африки. Окрім того, він працював в Афганістані та боровся з вірусом Еболи.

Темами його наукових публікацій були ВІЛ/СНІД, здоров’я біженців, охорона здоров’я матерів і новонароджених тощо. Салама був одружений, у нього залишилося троє дітей.

Як відомо, раніше в ВООЗ вирішили поки що не оголошувати надзвичайний стан через спалах коронавірусу в Китаї.

У Китаї у грудні 2019 року почався спалах нового коронавірусу. Нараз він поширився за межі країни, відомо вже про 26 випадків смертей, а також інфіковано майже 900 осіб.

На карантин у Китаї закрили щонайменше 13 міст. Вважається, що джерелом поширення вірусу став ринок морепродуктів у місті Ухані, де в грудні 2019 року були виявлені перші випадки захворювання.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Китайський коронавірус: вчені засумнівалися в зміїному походженні смертельної хвороби

Науковці Уханьского інституту вірусології заперечують інформацію про те, що джерелом зараження смертельним китайським коронавірусом могли бути змії. Дослідники стверджують, що вірус за своєю структурою ближчий до штаму, що раніше був виявлений у кажанів

Світові новини
14:37

Роковини обстрілу Маріуполя з «Градів»: чорний січень 2015 року для міста (ФОТО, ВІДЕО)

Теракт у Маріуполі здійснили російські окупанти 24 січня 2015 року. Цього дня терористи обстріляли східні житлові квартали міста з реактивних систем залпового вогню «Град» та «Ураган». Жертвами нападу стали 29 українців, ще 92 дістали поранення

Новини України
11:00