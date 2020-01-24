В США дозволили курити марихуану в місцях її продажу, фото: pixabay

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Ракурс

Курити марихуану в місцях її продажу дозволили на території штату Аляска.

Це перший американський регіон з відповідною практикою. Журналісти Associated Press повідомили подробиці.

Представники регіональної Ради з контролю за марихуаною дозволили роботу магазинів з реалізацією легальної марихуани. Прямо на місці покупки передбачено вживання канабісу.

Схожі правила вже прийняли у 2019 році. Норми вимагали відокремлювати відповідні зони вживання марихуани від інших приміщень у будівлях. Пропонувалось, щоб люди перебували в спеціально відведеній зоні на відкритому повітрі.

В минулому році декриміналізували вживання марихуани у штаті Нью-Йорк. Губернатор штату Ендрю Куомо підписав відповідний указ. Фахівці вважають, що ця тенденція поступово пошириться на інші штати США.

Раніше вчені заявили, що легалізація медичної маріхуани не вплине на зниження смертності від передозувань більш тяжкими наркотиками. Автори дослідження не виявили доказів зв’язку між смертністю від опіоїдів і наявністю медичного каннабісу.