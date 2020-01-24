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В США разрешили курить марихуану в местах ее продажи, фото: pixabay

В США разрешили курить марихуану в местах ее продажи

24 янв 2020, 13:36
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Курить марихуану в местах ее продажи разрешили на территории штата Аляска.

Это первый американский регион с соответствующей практикой. Журналисты Associated Press сообщили подробности.

Представители регионального Совета по контролю за марихуаной одобрили работу магазинов с реализацией легальной марихуаны. Прямо на месте покупки предусмотрено употребление каннабиса.

Похожие правила уже приняли в 2019 году. Нормы требовали отделять соответствующие зоны употребление марихуаны от других помещений в зданиях. Предлагалось, чтобы люди находились в специальной зоне на открытом воздухе.

В прошлом году декриминализировали употребление марихуаны в штате Нью-Йорк. Губернатор штата Эндрю Куомо подписал соответствующий указ. Специалисты считают, что эта тенденция постепенно распространится на другие штаты США.

Ранее ученые заявили, что легализация медицинской марихуаны не повлияет на снижение смертности от передозировок более тяжелыми наркотиками. Авторы исследования не обнаружили доказательств связи между смертностью от опиоидов и наличием медицинского каннабиса.


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