Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда — Гончарукhttps://racurs.ua/n132587-kabmin-utverdil-budjet-pensionnogo-fonda-goncharuk.htmlРакурс
Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на текущий год.
Об этом по результатам сегодняшнего заседания правительства в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
Премьер отметил, что объем ассигнований на финансирование пенсионных программ составляет 172 млрд 576,3 млн грн.
Кроме того, по словам Гончарука, бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020-й год является сбалансированным.
Стоит добавить, что объем ассигнований пенсионных программ на 2019 был предусмотрен в размере более 167 млрд грн. Ассигнования покрывают дефицит средств в Пенсионном фонде.
Также в Правительстве сегодня анонсировали законопроект, предусматривающий компенсации людям в случае задержек с выплатами, включая пенсиями.
Напомним, в начале января вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что выплата пенсий на неподконтрольных сегодня Киеве территориях Донбасса начнется только после их деоккупации.