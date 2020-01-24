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Утвержден бюджет пенсионного фонда на этот год

Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда — Гончарук

24 янв 2020, 13:27
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Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на текущий год.

Об этом по результатам сегодняшнего заседания правительства в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Премьер отметил, что объем ассигнований на финансирование пенсионных программ составляет 172 млрд 576,3 млн грн.

Кроме того, по словам Гончарука, бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020-й год является сбалансированным.

Стоит добавить, что объем ассигнований пенсионных программ на 2019 был предусмотрен в размере более 167 млрд грн. Ассигнования покрывают дефицит средств в Пенсионном фонде.

Также в Правительстве сегодня анонсировали законопроект, предусматривающий компенсации людям в случае задержек с выплатами, включая пенсиями.

Напомним, в начале января вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что выплата пенсий на неподконтрольных сегодня Киеве территориях Донбасса начнется только после их деоккупации.

Источник: Ракурс


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