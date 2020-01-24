Затверджено бюджет пенсійного фонду на цей рік, фото:

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Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на поточний рік.

Про це за результатами сьогоднішнього засідання уряду у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Прем'єр зазначив, що обсяг асигнувань на фінансування пенсійних програм становить 172 млрд 576,3 млн грн.

Крім того, за словами Гончарука, бюджет Пенсійного фонду України на 2020-й рік є збалансованим.

Варто додати, що обсяг асигнувань пенсійних програм на 2019 рік був передбачений у розмірі понад 167 млрд грн. Асигнування покривають дефіцит коштів у Пенсійному фонді.

Також в Уряді сьогодні анонсували законопроект, який передбачає компенсації людям у разі затримок із виплатами, зокрема й пенсіями.

Нагадаємо, на початку січня віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що виплата пенсій на непідконтрольних сьогодні Києві територіях Донбасу розпочнеться тільки після їх деокупації.