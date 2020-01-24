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Harley-Davidson показав концепти свого нового електробайка. Фото: pikrepo.com

Harley-Davidson показав концепти свого нового електробайка (ФОТО)

24 січ 2020, 13:19
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Компанія Harley-Davidson (Харлі-Девідсон) показала новий електричний мотоцикл.

Виробник мотоциклів розкрив концепт нової моделі двоколісного транспорту, який працюватиме на електричному двигуні. Очікується, що байк з’явиться на ринку в 2022 році. Про це повідомляє WebBikeWorld.

Наразі компанія не повідомила подробиць про розробку мотоцикла. За інформацією ЗМІ, цей мотоцикл буде дешевшим ніж модель LiveWire. Як відомо, компанія Harley-Davidson в 2018 році випустила свій перший електричний мотоцикл LiveWire. Цей байк коштує приблизно 30 тис. дол.

Концепти новинки від Harley-Davidson. Фото: WebBikeWorld

Концепти новинки від Harley-Davidson. Фото: WebBikeWorld

Нагадаємо, у лютому 2019 року мотоциклетна компанія Harley-Davidson представила концепти гірського байка та скутера. Обидва вони комплектуватимуться електричними двигунами.


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