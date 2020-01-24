Harley-Davidson показав концепти свого нового електробайка. Фото: pikrepo.com

https://racurs.ua/ua/n132586-harley-davidson-pokazav-koncepty-svogo-novogo-elektrobayka-foto.html

Ракурс

Компанія Harley-Davidson (Харлі-Девідсон) показала новий електричний мотоцикл.

Виробник мотоциклів розкрив концепт нової моделі двоколісного транспорту, який працюватиме на електричному двигуні. Очікується, що байк з’явиться на ринку в 2022 році. Про це повідомляє WebBikeWorld.

Наразі компанія не повідомила подробиць про розробку мотоцикла. За інформацією ЗМІ, цей мотоцикл буде дешевшим ніж модель LiveWire. Як відомо, компанія Harley-Davidson в 2018 році випустила свій перший електричний мотоцикл LiveWire. Цей байк коштує приблизно 30 тис. дол.

Нагадаємо, у лютому 2019 року мотоциклетна компанія Harley-Davidson представила концепти гірського байка та скутера. Обидва вони комплектуватимуться електричними двигунами.