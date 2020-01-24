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Harley-Davidson показал концепты своего нового электробайка. Фото: pikrepo.com

Harley-Davidson показал концепты своего нового электробайка (ФОТО)

24 янв 2020, 13:19
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Компания Harley-Davidson (Харли-Дэвидсон) показала новый электрический мотоцикл.

Производитель мотоциклов раскрыл концепт новой модели двухколесного транспорта, который будет работать на электрическом двигателе. Ожидается, что байк появится на рынке в 2022 году. Об этом сообщает WebBikeWorld.

Пока компания не сообщила подробностей о разработке мотоцикла. По информации СМИ, этот мотоцикл будет дешевле чем модель LiveWire. Как известно, компания Harley-Davidson в 2018 году выпустила свой первый электрический мотоцикл LiveWire. Этот байк стоит примерно 30 тыс. долл.

Концепты новинки от Harley-Davidson. Фото: WebBikeWorld

Концепты новинки от Harley-Davidson. Фото: WebBikeWorld

Напомним, в феврале 2019 года мотоциклетная компания Harley-Davidson представила концепты горного байка и скутера. Оба они будут комплектоваться электрическими двигателями.


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