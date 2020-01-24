Harley-Davidson показал концепты своего нового электробайка. Фото: pikrepo.com

https://racurs.ua/n132586-harley-davidson-pokazal-koncepty-svoego-novogo-elektrobayka-foto.html

Ракурс

Компания Harley-Davidson (Харли-Дэвидсон) показала новый электрический мотоцикл.

Производитель мотоциклов раскрыл концепт новой модели двухколесного транспорта, который будет работать на электрическом двигателе. Ожидается, что байк появится на рынке в 2022 году. Об этом сообщает WebBikeWorld.

Пока компания не сообщила подробностей о разработке мотоцикла. По информации СМИ, этот мотоцикл будет дешевле чем модель LiveWire. Как известно, компания Harley-Davidson в 2018 году выпустила свой первый электрический мотоцикл LiveWire. Этот байк стоит примерно 30 тыс. долл.

Напомним, в феврале 2019 года мотоциклетная компания Harley-Davidson представила концепты горного байка и скутера. Оба они будут комплектоваться электрическими двигателями.