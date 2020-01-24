Лещенко скрывает свою зарплату в «Укрзализныце». Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n132585-vse-najito-neposilnym-trudom-leschenko-skryvaet-svou-zarplatu-v-ukrzaliznyce-video.html

Ракурс

Зарплата Сергея Лещенко, как члена Наблюдательного совета «Укрзализныци», до сих пор неизвестна. Сам Лещенко отказывается что-либо комментировать и говорит, что все нужно узнавать в пресс-службе.

При этом он пообещал, что в ближайшие дни заполнит декларацию на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции и все покажет. Об этом он рассказал журналистам Pavlovsky News.

Все вопросы, которые касаются работы Набсовета, от зарплаты до решений, — только пресс-служба, — отметил Лещенко.

Когда журналист начал спрашивать о повестке дня работы Наблюдательного совета, в частности, будет ли обсуждаться меморандум с Deutsche Bahn, Лещенко ответил:

Смотрите, вы меня слышите? Внимательно? Сосредоточьтесь, успокойтесь, вдохнули-выдохнули. Еще раз: ни один член Набсовета не имеет права высказывать свою позицию ни по одному вопросу, ни в коем виде… Все комментарии может давать только пресс-служба.

Ранее в соцсетях сообщалось, что зарплата бывшего журналиста и депутата Сергея Лещенко, который сейчас является членом Наблюдательного совета «Укрзализныци», составляет более 500 тыс. грн. Позже у себя в Facebook Лещенко написал, что не знает, какая у него зарплата.

Отметим, накануне заместитель генерального директора «Укроборонпрома» Мустафа Найем извинился перед волонтерами за то, что ранее назвал свою премию в размере 140 тыс. грн «надбавкой за волонтерство».

Он отметил, что действительно с августа работал без зарплаты и получил ее только в декабре. При этом он выполняет свои обязанности и получил 140 тыс. грн за все время своей работы в «Укроборонпроме». Найем также извинился перед волонтерами, которые могли воспринять его слова как оскорбление.

Как писал «Ракурс», ранее заместитель руководителя «Укроборонпрома» Мустафа Найем объяснил, почему получил за ноябрь 2019 года зарплату в 300 тыс. грн.