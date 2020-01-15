"Волонтерские" деньги Найема: заместитель директора «Укроборонпрома» объяснил зарплату в 300 тыс. грн, фото — Слово и дело

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Заместитель руководителя «Укроборонпрома» Мустафа Найем объяснил, почему получил за ноябрь 2019 года зарплату в 300 тыс. грн.

Согласно его версии, причиной стала «волонтерская», то есть бесплатная работа в концерне в течение 2019 года. Экс-нардеп Блока Петра Порошенко рассказал, что его зарплата намного меньше, чем 300 тыс. грн, однако конкретную сумму в посте в Фейсбук так и не обнародовал.

Задекларировал свой доход за декабрь. Он почти вдвое ниже того, что я получил в ноябре. Потому что не было никогда «зарплаты в 300 тыс.». Была единовременная выплата нескольких премий и надбавок за предыдущий «волонтерский» период работы в концерне, — заявил Найем.

Он упрекнул своих предшественников в концерне в том, что их заработки были намного большими.

Моя настоящая зарплата вот такая. И может быть пересмотрена в обе (!) стороны в зависимости от результатов моей работы и успехов всей компании, — написал заместитель директора «Укроборонпрома».

СМИ в начале 2020 года сообщили о зарплате Найема в ноябре прошлого года — он якобы получил вместе с премиями и надбавками 310,5 тыс. грн. Эта сумма была в семь раз больше, чем его должностной оклад (43 тыс. грн). Именно в ноябре 2019 года стало известно, что Найем работает в «Укроборонпроме».

Впоследствии он раскритиковал предыдущее руководство команды «Укроборонпрома», заявив, что в течение предыдущих 10 лет коррупция украла у госконцерна 896 млн грн.