Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
"Волонтерські" гроші Найєма: заступник директора «Укроборонпрому» пояснив зарплату у 300 тис. грн, фото — Слово і діло

«Волонтерські» гроші Найєма: заступник директора «Укроборонпрому» пояснив зарплату в 300 тис. грн

15 січ 2020, 10:59
999

Заступник керівника «Укроборонпрому» Мустафа Найєм пояснив, чому отримав за листопад 2019 року зарплату у 300 тис. грн.

Відповідно до його версії, причиною стала «волонтерська», тобто безоплатна робота у концерні впродовж 2019 року. Екс-нардеп Блоку Петра Порошенка розповів, що його зарплата набагато менше, ніж 300 тис. грн, однак конкретну суму у пості в Фейсбук так і не оприлюднив.

Задекларував свій дохід за грудень. Він майже вдвічі нижчий за той, що я отримав в листопаді. Тому що не було ніколи «зарплати в 300 тисяч». Була одноразова виплата декількох премій і надбавок за попередній «волонтерський» період роботи в концерні, — заявив Найєм.

Він дорікнув своїм попередникам у концерні, що їхні заробітки були набагато більшими.

Моя справжня зарплата ось така. І може бути переглянута в обидва (!) боки залежно від результатів моєї роботи і успіхів всієї компанії, — написав заступник директора «Укроборонпрому».

ЗМІ на початку 2020 року повідомили про зарплату Найєма у листопаді минулого року. Начебто він отримав разом із преміями та надбавками 310,5 тис. грн. Ця сума була у сім разів більшою, ніж його посадовий оклад (43 тис. грн). Саме у листопаді 2019 року стало відомо, що Найєм працює в «Укроборонпромі».

Згодом він розкритикував попереднє керівництво команди, заявивши, що впродовж попередніх 10 років корупція збіднила держконцерн на 896 млн грн.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

«Волонтерські» гроші Найєма: заступник директора «Укроборонпрому» пояснив зарплату в 300 тис. грн

Топ-менеджер «Укроборонпрому» Мустафа Найєм пояснив, чому отримав за листопад 2019 року зарплату у 300 тис. грн. Причина виплат — його «волонтерська», тобто безоплатна робота у концерні у минулому році

Новини України
10:59

Міністри кілька місяців жили без зарплати — Гончарук

Керівник Кабмін Олексій Гончарук відповів на хвилю критики, яка піднялася у ЗМІ щодо виплат членам його уряду. Як виявилося, наприкінці 2019 року держава заборгувала зарплату міністрам за декілька місяців

Новини України
08:24