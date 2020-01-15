"Волонтерські" гроші Найєма: заступник директора «Укроборонпрому» пояснив зарплату у 300 тис. грн, фото — Слово і діло

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Заступник керівника «Укроборонпрому» Мустафа Найєм пояснив, чому отримав за листопад 2019 року зарплату у 300 тис. грн.

Відповідно до його версії, причиною стала «волонтерська», тобто безоплатна робота у концерні впродовж 2019 року. Екс-нардеп Блоку Петра Порошенка розповів, що його зарплата набагато менше, ніж 300 тис. грн, однак конкретну суму у пості в Фейсбук так і не оприлюднив.

Задекларував свій дохід за грудень. Він майже вдвічі нижчий за той, що я отримав в листопаді. Тому що не було ніколи «зарплати в 300 тисяч». Була одноразова виплата декількох премій і надбавок за попередній «волонтерський» період роботи в концерні, — заявив Найєм.

Він дорікнув своїм попередникам у концерні, що їхні заробітки були набагато більшими.

Моя справжня зарплата ось така. І може бути переглянута в обидва (!) боки залежно від результатів моєї роботи і успіхів всієї компанії, — написав заступник директора «Укроборонпрому».

ЗМІ на початку 2020 року повідомили про зарплату Найєма у листопаді минулого року. Начебто він отримав разом із преміями та надбавками 310,5 тис. грн. Ця сума була у сім разів більшою, ніж його посадовий оклад (43 тис. грн). Саме у листопаді 2019 року стало відомо, що Найєм працює в «Укроборонпромі».

Згодом він розкритикував попереднє керівництво команди, заявивши, що впродовж попередніх 10 років корупція збіднила держконцерн на 896 млн грн.