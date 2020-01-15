Пасажирський літак здійснював аварійну посадку, фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n132057-u-ssha-litak-skynuv-palne-nad-shkolamy-poblyzu-los-andjelesa-60-ludey-postrajdaly-video.html

Ракурс

У США пасажирський літак компанії Delta Airlines скинув пальне над кількома школами, коли здійснив аварійну посадку через проблеми з двигуном у міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса.

В результаті щонайменше 60 людей, серед яких багато дітей, звернулися до медиків через подразнення шкіри та проблем із диханням, повідомляє видання BBC.

Зазначається, що завдана їхньому здоров’ю шкода була незначною.

Усі діти та дорослі, яких лікували після цього інциденту, були пов’язані щонайменше з шістьма місцевими школами.

Авіакомпанія Delta Airlines підтвердила, що пасажирський літак скинув паливо, щоб зменшити посадкову вагу.

У Федеральній авіаційній адміністрації США заявили, що розслідують обставини цього інциденту.

Існують спеціальні процедури скидання палива для літаків, — наголошують у відомстві. — Ці процедури передбачають скидання палива в спеціально відведені незаселені райони, як правило, на більшій висоті, щоб паливо розпорошувалося і розсіювалося до того, як досягне землі.

Нагадаємо, вчора через густий туман «Боїнг» української авіакомпанії Azur Air не зміг приземлитись в аеропорту Одеси.