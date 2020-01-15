Лікарня «Феофанія» тепер відкрита для всіх українців. Фото: Дім інновацій

https://racurs.ua/ua/n132056-elitnu-likarnu-feofaniya-vidkryut-dlya-vsih-ukrayinciv-ukaz-zelenskogo.html

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Лікарня «Феофанія» тепер доступна для всіх українців. Такий указ підписав президент України Володимир Зеленський.

В указі № 10/2020 повідомляється, що медичні послуги, які надаються цим медичним закладом, мають стати доступними для всіх громадян України. Указ опубліковано на сайті Офісу президента.

Він набув чинності 14 січня, однак президент дав Кабміну та Державному управлінню справами три місяці, щоби забезпечити доступність лікарні для всіх громадян.

Зазначимо, що лікарня «Феофанія», яка працює з 1965 року, розташована в Києві на території Голосіївського парку. Медустанова підпорядкована Державному управлінню справами. Тут проходили лікування депутати, державні службовці, співробітники дипломатичних корпусів країн і міжнародних організацій, а також громадяни України, у яких є заслуги перед батьківщиною.

Як відомо, в травні 2019 року Міністерство охорони здоров’я анонсувало, що дві лікарні — «Феофанія» та лікарня Національної академії медичних наук — повинні стати доступними для всіх українців, оскільки у країні має бути створений єдиний медичний простір.