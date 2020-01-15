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Авіакатастрофа літака МАУ: Україна просить Іран передати їй «чорні скрині», фото: Вікіпедія

Авіакатастрофа літака МАУ: Україна просить Іран передати їй «чорні скрині»

15 січ 2020, 10:28
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Бортові самописці літака рейсу PS752 планує розшифрувати Україна.

Офіс генерального прокурора звернувся до влади Ірану з проханням передати «чорні скрині». Про це повідомляє прес-служба правоохоронного відомства.

У відповідному запиті йдеться про правову допомогу, пов’язану з передачею бортових самописців. Українська сторона вживає заходів для забезпечення належного розшифрування та збереження доказів у розслідуванні обставин авіакатастрофи.

На місце трагедії Київ відправив українських фахівців. Пошукова група проводила аналіз уламків авіалайнера Boeing 737−800NG.

Нагадаємо, літак «Міжнародних авіаліній України» зазнав катастрофи 8 січня поблизу аеропорту столиці Ірану. На борту авіасудна знаходились 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.

Президент Ірану Хасан Роухані 11 січня офіційно визнав, що авіасудно збили ППО країни. Він назвав це жахливою помилкою, пообіцяв притягнути до відповідальності винних.

Джерело: Ракурс


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