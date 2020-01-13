Авіакатастрофа літака в Ірані: українські рятувальники показали роботи на місці трагедії, фото: Jürg Vollmer

https://racurs.ua/ua/n131960-aviakatastrofa-litaka-v-irani-ukrayinski-ryatuvalnyky-pokazaly-roboty-na-misci-tragediyi-video.html

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Авіакатастрофа українського «Боїнга» в Тегерані детально вивчатиметься фахівцями.

Пошукова група Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) проводить аналіз уламків авіалайнера в Ірані. Відомство опублікувало відео з місця трагедії.

Рятувальники вивільнювали від бруду та складали частини авіасудна. Особисті речі і багаж пасажирів українські експерти також сортували. На відкритому майданчику фахівці провели відповідні роботи щодо відтворенню корпусу літака з його фрагментів.

Секретар РНБО Олексій Данилов зазначив, що деякі з фахівців, які працювали на місці падіння літака Boeing 737−800NG, вже повертаються в Україну. За його словами, мають залишатися лише ті, хто займається слідством і спеціалізованими службами, а також аналізом ДНК загиблих.

Нагадаємо, літак «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 зазнав катастрофи 8 січня поблизу аеропорту Ірану. На його борту знаходились 176 пасажирів і членів екіпажу. Усі вони загинули.