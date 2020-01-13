Авиакатастрофа самолета в Иране: украинские спасатели показали работы на месте трагедии, фото: Jürg Vollmer

https://racurs.ua/n131960-aviakatastrofa-v-irane-ukrainskie-spasateli-pokazali-raboty-na-meste-tragedii-video.html

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Авиакатастрофа украинского «Боинга» в Тегеране подробно изучается специалистами.

Поисковая группа Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ДСНС) проводит анализ обломков авиалайнера в Иране. Ведомство опубликовало видео с места трагедии.

Спасатели освобождали от грязи и составляли части авиасудна. Личные вещи и багаж пассажиров украинские эксперты также сортировали. На открытой площадке специалисты провели соответствующие работы по восстановлению корпуса самолета из его фрагментов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что некоторые из специалистов, которые работали на месте падения самолета Boeing 737−800NG, уже возвращаются в Украину. По его словам, должны оставаться только те, кто занимается следствием и специализированными службами, а также анализом ДНК погибших.

Напомним, самолет «Международные авиалинии Украины» рейса PS752 потерпел крушение 8 января вблизи аэропорта Ирана. На его борту находились 176 пассажиров и членов экипажа. Все они погибли.