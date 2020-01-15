Київ знову залило окропом: в столиці прорвало ще одну трубу, фото — "Букви"

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Ракурс

Київ знову залило окропом із теплотраси. В столиці у ніч на 15 січня прорвало ще одну трубу, інцидент стався на вулиці Сім’ї Іздиковських поблизу Повітрофлотського проспекту.

Гаряча вода залила проїжджу частину, а також двори житлових будинків і сусідні вулиці, повідомляє «Інформатор» у Фейсбук.

У Донецькому провулку та на вулиці Донецькій нині працюють аварійники «Київтеплоенерго» і спецтехніка. Аби врятувати ситуацію, комунальники під'єднали до каналізації трубу, через яку гаряча вода виливалася на проїжджу частину.

Нагадаємо, що увечері 13 січня в Голосіївському районі Києва внаслідок прориву тепломережі стався підмив асфальтового покриття. В отвір частково провалилося маршрутне таксі. Щоб врятуватись, люди в ТРЦ вибивали скло у магазинах. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

«Ракурс» повідомляв, що після прориву в ТРЦ столичні комунальники попередили, що 80% тепломереж у Києві треба повністю замінити. Вони вважають, що грандіозна аварія тепломережі біля Ocean Plaza сталася, в тому числі, й через зношеність теплових мереж. Влада Києва має намір замінити не тільки пошкоджену ділянку, а й весь трубопровід, який пролягає вздовж траси біля метро «Либідська».