Киев снова залило кипятком: в столице прорвало еще одну трубу, фото — "Буквы"

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Ракурс

Киев снова залило кипятком из теплотрассы. В столице в ночь на 15 января прорвало еще одну трубу, инцидент произошел на улице Семьи Издиковских вблизи Воздухофлотского проспекта.

Горячая вода залила проезжую часть, а также дворы жилых домов и соседние улицы, сообщает «Информатор» в Фейсбук.

В Донецком переулке и на улице Донецкой сейчас работают аварийщики «Киевтеплоэнерго» и спецтехника. Чтобы спасти ситуацию, коммунальщики подключили к канализации трубу, по которой горячая вода выливалась на проезжую часть.

Напомним, что вечером 13 января в Голосеевском районе Киева в результате прорыва теплосети произошел подмыв асфальтового покрытия. В отверстие частично провалилось маршрутное такси. Чтобы спастись, люди в ТРЦ выбивали стекло в магазинах. Правоохранители открыли уголовное производство.

«Ракурс» сообщал, что после прорыва в ТРЦ столичные коммунальщики предупредили — 80% теплосетей в Киеве нужно полностью заменить. Они считают, что грандиозная авария теплосети у Ocean Plaza произошла, в том числе и из-за изношенности тепловых сетей. Власти Киева намерены заменить не только поврежденный участок, но и весь трубопровод, пролегающий вдоль трассы возле метро «Лыбидская».