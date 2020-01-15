Авиакатастрофа самолета МАУ: Украина просит Иран передать ей «черные ящики», фото: Википедия

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Бортовые самописцы самолета рейса PS752 планирует расшифровать Украина.

Офис генерального прокурора обратился к властям Ирана с просьбой передать «черные ящики». Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

В соответствующем запросе говорится о правовой помощи, связанной с передачей бортовых самописцев. Украинская сторона принимает меры для обеспечения надлежащей расшифровки и сохранения доказательств в расследовании обстоятельств авиакатастрофы.

На место трагедии Киев отправил украинских специалистов. Поисковая группа проводила анализ обломков авиалайнера Boeing 737−800NG.

Напомним, самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января вблизи аэропорта столицы Ирана. На борту авиасудна находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Президент Ирана Хасан Роухани 11 января официально признал, что авиасудно сбили ПВО страны. Он назвал это ужасной ошибкой, пообещал привлечь к ответственности виновных.