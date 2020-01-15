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Больница «Феофания» теперь открыта для всех украинцев. Фото: Дом инноваций

Элитную больницу «Феофания» откроют для всех украинцев: указ Зеленского

15 янв 2020, 10:48
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Больница «Феофания» теперь доступна для всех украинцев. Такой указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

В указе № 10/2020 сказано, что медицинские услуги, предоставляемые данным медучреждением, должны стать доступными для всех граждан Украины. Указ опубликован на сайте Офиса президента.

Он вступил в силу 14 января, однако президент дал Кабмину и Государственному управлению делами три месяца, чтобы обеспечить доступность больницы для всех граждан. Ранее в «Феофании» лечились исключительно депутаты, госслужащие и сотрудники дипкорпуса иностранных ведомств.

Отметим, больница «Феофания», которая работает с 1965 года, расположена в Киеве на территории Голосеевского парка. Медучреждение подчинено Государственному управлению делами. Здесь проходили лечение депутаты, государственные служащие, сотрудники дипломатических корпусов стран и международных организаций, а также граждане Украины, у которых есть заслуги перед родиной.

Как известно, в мае 2019 года Министерство охраны здоровья анонсировало, что две больницы — «Феофания» и больница Национальной академии медицинских наук — должны стать доступными для всех украинцев, поскольку в стране должно быть создано единое медицинское пространство.


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