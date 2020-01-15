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Авіалайнер з Шарм-ель-Шейха не зміг приземлитися в Одесі, фото: Вікіпедія

Авіалайнер з Шарм-ель-Шейха не зміг приземлитися в Одесі

15 січ 2020, 09:21
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Літак Boeing 737 української авіакомпанії Azur Air не зміг приземлитись в аеропорту Одеси.

Причина — густий туман, що накрив територію мегаполісу. Про це повідомляє видання «Думська».

Видимість у зоні посадки, як зазначають фахівці, була не більше 200 метрів, вертикальна видимість — не більше 60 метрів. Авіалайнер прямував із єгипетського Шарм-еш-Шейху. Екіпаж вирішив відмовитись від посадки.

У повідомленні йдеться, що крижаний туман при температурі повітря мінус два градуси за Цельсієм — серйозна проблема для льотчиків. Прогнозу не поліпшення ситуації не було. Пілоти лайнера вирішили не ризикувати і попрямували на посадку у «Бориспіль».

Раніше повідомлялось, що літак адміністрації російського президента Володимира Путіна не зміг приземлитись в Криму. Авіалайнер Ту-214СР тривалий час кружляв над анексованим півостровом.


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