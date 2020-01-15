Авиалайнер из Шарм-эль-Шейха не смог приземлиться в Одессе, фото: Википедия

https://racurs.ua/n132050-avialayner-iz-sharm-el-sheyha-ne-smog-prizemlitsya-v-odesse.html

Ракурс

Самолет Boeing 737 украинской авиакомпании Azur Air не смог приземлиться в аэропорту Одессы.

Причина — густой туман, который накрыл территорию мегаполиса. Об этом сообщает издание «Думская».

Видимость в зоне посадки, как отмечают специалисты, была не более 200 метров, вертикальная видимость — не более 60 метров. Авиалайнер следовал из египетского Шарм-эш-Шейха. Экипаж решил отказаться от посадки.

В сообщении говорится, что ледяной туман при температуре воздуха минус два градуса по Цельсию — серьезная проблема для летчиков. Прогноза не улучшение ситуации не было. Пилоты лайнера решили не рисковать и направились на посадку в «Борисполь».

Ранее сообщалось, что самолет администрации российского президента Владимира Путина не смог приземлиться в Крыму. Авиалайнер Ту-214Ср длительное время кружил над аннексирована полуостровом.