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Пассажирский самолет совершал аварийную посадку, фото: News Archyves UK

В США самолет сбросил топливо над школами возле Лос-Анджелеса: 60 ​​человек пострадали (ВИДЕО)

15 янв 2020, 10:56
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В США пассажирский самолет компании Delta Airlines сбросил топливо над несколькими школами, когда совершил аварийную посадку из-за проблем с двигателем в международном аэропорту Лос-Анджелеса.

В результате по меньшей мере 60 человек, среди которых немало детей, обратились к медикам из-за раздражения кожи и проблем с дыханием, сообщает издание BBC.

Отмечается, причиненный их здоровью ущерб был незначительным.

Все дети и взрослые, которых лечили после этого инцидента, были связаны как минимум с шестью местными школами.

Авиакомпания Delta Airlines подтвердила, что пассажирский самолет сбросил топливо, чтобы уменьшить посадочный вес.

В Федеральной авиационной администрации США заявили, что расследуют обстоятельства этого инцидента.

Существуют специальные процедуры сброса топлива для самолетов, — отмечают в ведомстве. — Эти процедуры предусматривают сброс топлива в специально отведенные незаселенные районы, как правило, на большей высоте, чтобы топливо распылялось и рассеивалось до того, как достигнет земли.

Напомним, вчера из-за густого тумана «Боинг» украинской авиакомпании Azur Air не смог приземлиться в аэропорту Одессы.


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