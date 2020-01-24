Лещенко приховує свою зарплату в «Укрзалізниці». Фото: 24 канал

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Ракурс

Зарплата Сергія Лещенка, як члена Наглядової ради «Укрзалізниці», досі невідома. Сам Лещенко відмовляється будь-що коментувати і каже, що все потрібно дізнаватися в прес-службі ради.

Водночас він пообіцяв, що найближчими днями заповнити декларацію на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції і все показати. Про це він розповів журналістам Pavlovsky News.

Всі питання, які стосуються роботи Наглядової ради, від зарплати до рішень, — тільки прес-служба, — зазначив Лещенко.

Коли журналіст почав питати про порядок денний роботи Наглядової ради, зокрема, чи буде обговорюватися меморандум з Deutsche Bahn, Лещенко відповів:

Дивіться, ви мене чуєте? Уважно? Зосередьтеся, заспокойтеся, вдихнули-видихнули. Ще раз: жоден член Наглядової ради не має права висловлювати свою позицію з жодного питання, ні в якому вигляді… Усі коментарі може давати тільки прес-служба.

Раніше в соціальних мережах повідомлялося, що зарплата колишнього журналіста і депутата Сергія Лещенка, який зараз є членом Наглядової ради «Укрзалізниці», складає понад 500 тис. грн. Пізніше у себе в Facebook Лещенко написав, що не знає, яка в нього зарплата.

Зазначимо, напередодні заступник генерального директора «Укроборонпрому» Мустафа Найєм вибачився перед волонтерами за те, що раніше назвав свою премію в розмірі 140 тис. грн «надбавкою за волонтерство».

Він зазначив, що з серпня працював без зарплати і отримав її лише в грудні. Водночас він виконував свої обов’язки і отримав 140 тис. грн за весь час своєї роботи в «Укроборонпромі». Найєм також вибачився перед волонтерами, які могли сприйняти його слова як образу.

Як писав «Ракурс», раніше заступник керівника «Укроборонпрому» Мустафа Найєм пояснив, чому отримав за листопад 2019 року зарплату в 300 тис. грн.