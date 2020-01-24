Екс-голова Центральної виборчої комісії України Михайло Охендовський. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n132583-sap-zakryla-kryminalne-provadjennya-proty-eks-golovy-cvk-ohendovskogo-dokument.html

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження проти екс-голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського.

Справу закрито за рішенням процесуального керівника у провадженні. Охендовський підозрювався правоохоронцями в корупції. Про це йдеться у відповіді Національного антикорупційного бюро України на запит «РБК-Україна».

Повідомляємо, що за рішенням процесуального керівника у провадженні — прокурора САП кримінальне провадження # 52016000000000166 від 30.05.2016 закрито на підставі ст. 284 КПК, — йдеться документі.

НАБУ та САП підозрювали колишнього очільника ЦВК у хабарництві. У 2016 році Антикорупційне бюро повідомило Охендовському про підозру в отриманні хабарів на суму 1,2 млн грн. Ця справа з’явилася внаслідок аналізу даних так званої «чорної бухгалтерії» Партії регіонів.

Нагадаємо, у червні 2017 року та в травні 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляла про зупинку досудового розслідування у справі Охендовського. Слідство очікувало відповідей на міжнародно-правові доручення.