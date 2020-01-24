Экс-председатель Центральной избирательной комиссии Украины Михаил Охендовский. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n132583-sap-zakryla-ugolovnoe-proizvodstvo-protiv-eks-glavy-cik-ohendovskogo-dokument.html

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Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство против экс-главы Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского.

Дело закрыто по решению процессуального руководителя в производстве. Охендовский подозревался правоохранителями в коррупции. Об этом говорится в ответе Национального антикоррупционного бюро Украины на запрос «РБК-Украина».

Сообщаем, что по решению процессуального руководителя в производстве — прокурора САП уголовное производство # 52016000000000166 от 30.05.2016 закрыто на основании ст. 284 УПК, — говорится в документе.

НАБУ и САП подозревали бывшего главы ЦИК во взяточничестве. В 2016 году Антикоррупционное бюро сообщило Охендовскому о подозрении в получении взяток на сумму 1,2 млн грн. Это дело появилось вследствие анализа данных так называемой «черной бухгалтерии» Партии регионов.

Напомним, в июне 2017 года и в мае 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщала об остановке досудебного расследования по делу Охендовского. Следствие ожидало ответов на международно-правовые поручения.